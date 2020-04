Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Ohne Fahrerlaubnis zu schnell unterwegs

Schwelm (ots)

Am 19.04. gegen 07:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Mofa-Fahrer, der zuvor mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h vor ihnen hergefahren war. Die vorgezeigten Fahrzeug-Papiere wiesen eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h aus. Weiterhin konnte der Fahrer, ein 15-jährige Schwelmer, lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Er gab an, gemeinsam mit einem Freund am Mofa manipuliert zu haben, sodass dieses schneller als 25 km/h fährt. Der Roller wurde vor Ort belassen, die Eltern des 15-jährigen wurden über die Anzeige informiert.

