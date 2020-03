Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Mann zusammengeschlagen und verletzt; zwei Verdächtige festgenommen; Ermittlungen dauern an

Neckargemünd (ots)

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, wurde am Hauptbahnhof ein 39-jähriger Mann von einem zunächst unbekannten Täter niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Nach seiner Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 24-jähriger Verdächtiger, auf den die Beschreibung zutraf, in Begleitung eines 15-Jährigen in Tatortnähe festgenommen. Während der 15-Jährige, der Drogen einstecken hatte, wieder auf freien Fuß gesetzt wurde -Ermittlungen wegen des Verdachts, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben sind eingeleitet-, verblieb der 24-Jährige für die weiteren Ermittlungen im Polizeigewahrsam.

