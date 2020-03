Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St. Ilgen: Unfall mit zwischen Auto und Motorradfahrer

Leimen-St. Ilgen (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der K 4156 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000.- Euro beziffert.

Ein 67-jähriger Toyota-Fahrer bog gegen 14 Uhr vom Parkplatz des Waldfriedhofs auf die K 4156 nach links in Richtung L 598 ab und übersah dabei den Biker, der mit seiner BMW auf der K 4156 ebenfalls in Richtung L 598 fuhr. Durch die Kollision wurde der Biker verletzt und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Während das Auto fahrbereit blieb, musste das Motorrad abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell