Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag ereignete sich an der Einmündung Gerbersruhstraße/Heidelberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher ohne anzuhalten weiterfuhr.

Die 43-jährige Fahrerin eines Mini war gegen 15.30 Uhr, auf der Gerbersruhstraße unterwegs und wollte an der Einmündung Heidelberger Straße nach links abbiegen. Der ihr folgende Autofahrer erkennte die abbremsende Frau zu spät und fuhr auf. Ohne jedoch anzuhalten, setzte der Unbekannte zurück, fuhr rechts an der stehenden Mini-Fahrerin vorbei und bog nach rechts in Richtung Stadtmitte/Feuerwehr ab.

Die 43-Jährige erstattete erst im Laufe des Freitagvormittages Anzeige, da sie erst zuhause einen Schaden in Höhe von rund 2.000.- Euro feststellte.

Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer/Autofahrerin liegen bislang noch nicht vor. Zum Unfallzeitpunkt war der die Unfallstelle äußerst belebt, sodass die Möglichkeit besteht, dass der Hergang von Zeugen beobachtet wurde. Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell