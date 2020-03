Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Lack an zwei Autos zerkratzt; Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Am Freitagabend wurden die Lacke an zwei Fahrzeugen, einem Audi und einem BMW, die von 21-23 Uhr in einem Hof in der Friedrichstraße zwischen Carl-Theodor-Straße und Marstallstraße geparkt waren, von einem unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell