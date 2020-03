Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch: Einbruch in Getränkemarkt; Zeugen gesucht

Nußloch (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in einen Getränkemarkt im Westring ein und entwendeten einen Zigarettenautomaten, den sie aus der Wand rissen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich die Tat am frühen Freitagmorgen, zwischen 4 und 5 Uhr ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell