Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Mit dem Elektro-Skateboard unterwegs !

Am Donnerstag, 02.04.2020, um 14:30 Uhr, fiel einer Funkstreife eine männliche Person auf, die mit einem sogenannten E-Longboard auf dem Geh-/Radweg der Peterstraße in nördlicher Richtung unterwegs war. Bei der Kontrolle an der B 210 stellte sich heraus, dass das Longbaord nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Das Longboard erreicht eine Geschwindigkeit von 42 km/h und wird per Fernbedienung am Handgelenk gesteuert! Das Board wurde sichergestellt und gegen den 44-jährigen Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Verstosses gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

