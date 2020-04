Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Varel - Polizeibeamte durchsuchen die Wohnung eines Heranwachsenden in Varel

Varel (ots)

Am späten Mittwochmittag, 01.04.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 14.00 Uhr in der Straße Zum Jadebusen einen 20-Jährigen mit seinem PKW an und stellten bei der Kontrolle fest, dass der Heranwachsende nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stellten die eingesetzten Beamten fest, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte, so dass er für eine Blutentnahme zur Dienststelle verbracht werden musste. Gegen den 20-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln, ohne die ein Konsum nicht hätte stattfinden können, beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Durchsuchung seiner Wohnung wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln an. Im Rahmen der vom Amtsgericht angeordneten Wohnungsdurchsuchung des 20-Jährigen fanden die Beamten entsprechende Beweismittel, so dass ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

