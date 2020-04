Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse aus einem Einkaufswagen in Jever - Täter nutzt beim Einladen einen günstigen Moment aus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Jever (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 14:15-14:30 Uhr eine Geldbörse aus einem Einkaufswagen. Die Geschädigte war auf einem Parkplatz im Hooksweg gerade im Begriff, die soeben gekauften Waren in ihren Wagen zu verstauen, als der Täter einen für ihn günstigen Moment nutzte. Zeugen, die zu der Zeit ebenfalls auf dem Parkplatz des Einzelhandelsgeschäftes waren und eine verdächtige Person beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

