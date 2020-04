Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - in einem der verunfallten Fahrzeugen waren drei Insassen, so dass die Polizei einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz feststellten

Bockhorn (ots)

Am Mittwochmittag, 01.04.2020 befuhr eine 20-Jährige aus Varel gegen 13:55 Uhr mit ihrem PKW Ford die Gartenstraße in Richtung Lange Straße. An der Kreuzung Lauwstraße übersah sie das von rechts kommende bevorrechtigte Fahrzeug, ebenfalls einen PKW Ford, einer 26-Jährigen aus Varel. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass sich in dem Fahrzeug der 26-Jährigen insgesamt drei Pkw- Insassen befanden, was gegen das derzeitig bestehende Kontaktverbot verstößt. Gegen die drei Insassen leiteten die Beamten ein Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell