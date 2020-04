Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Urkundenfälschung in Bockhorn - ungültige und nicht für das Leinkraftrad bestimmte Kennzeichen angebracht

Bockhorn (ots)

Am Mittwochnachmittag, 01.04.2020, wurde gegen 15:30 Uhr in der Uhlhornstraße ein Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an diesem Fahrzeug nicht mehr gültige und nicht für dieses Fahrzeug ausgegebene Versicherungskennzeichen angebracht waren.

Gegen den 49-Jährigen Fahrzeugführer aus Zetel, der auch Besitzer des Kleinkraftrades ist, wurden Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell