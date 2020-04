Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein weiterer Werkzeugdiebstahl aus einem Transporter in Schortens - erneut waren hochwertige Geräte der Marke Hilti im Fokus

Schortens (ots)

Erneut kam es in Schortens zu einem Diebstahl von Werkzeugen aus einem Transporter und wieder wurde eine flüchtende Person gesehen. Dieses Mal meldete sich ein aufmerksamer Zeuge am Mittwoch, 01.04.2020, gegen 14:05 Uhr bei der Polizei und teilt den Diebstahl mit aus einem weißen Transporter mit, der in der Mozartstraße war. Bei dem entwendeten Werkzeug handelt es sich um einen Schnellschrauber und um ein Schussgerät, beides von der Marke Hilti. Die in Richtung Bahngleise flüchtende Person führte einen blauen Müllsack mit sich, in dem vermutlich das Diebesgut verstaut waren. Der Mann soll schlank und etwa 170 cm groß gewesen sein. Erneut bittet die Polizei um entsprechende Sensibilität und appelliert an das gute Verstauen hochwertiger Werkzeuge beim Verlassen des Fahrzeuges. Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

