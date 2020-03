Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonbetrüger am Werk (Filderstadt)

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Um hohen Geldbetrag betrogen

Kriminelle haben im Laufe der vergangene zwei Wochen einen Senior um einen hohen Geldbetrag betrogen. Einer der Betrüger rief schon am 16.03.2020 bei dem Mann an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Mit der üblichen Lüge, er sei ins Visier von Verbrechern geraten und sein Vermögen sei nicht mehr sicher, brachte der Anrufer sein Opfer in mehreren Telefonaten dazu, ein Schließfach anzulegen und Geld von seinem Konto dort zu hinterlegen. In weiteren Anrufen überredeten der Betrüger den Mann, das Geld nach Hause zu holen. Dann wurde ihm vorgegaukelt, dass es sich um Falschgeld handle, das der Polizei übergeben werden müsse. Noch während des Telefonats holte ein Komplize des Anrufers das Geld ab. Selbst danach ließen die Täter nicht locker und traktierten ihr Opfer weiter. Auf Anweisung der Betrüger hob der Senior schließlich im Laufe dieser Woche trotz anfänglicher Skepsis nochmals eine weitere hohe Summe von seinem Konto ab und übergab das Geld wiederum einem Abholer der Bande. So wurde der Mann insgesamt um eine sechsstellige Summe gebracht. Erst danach wurde die Polizei alarmiert. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. (ak)

