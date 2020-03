Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Vier Jugendliche nach Tritten gegen Straßenbahn gesucht - Zwei Fahrgäste leicht verletzt

Duisburg (ots)

Vier Jugendliche traten am Samstag (14. März, 16 Uhr) gegen eine fahrende Straßenbahn an der Haltestelle Rathaus. Der Fahrer leitete umgehend eine Notbremsung ein, durch die vier Personen zu Fall kamen. Zwei von ihnen verletzten sich leicht. Die Randalierer flüchteten zu Fuß in Richtung König-Heinrich-Platz. Die Polizei sucht nun die vier jungen Männer, die circa 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein sollen. Zwei von ihnen waren mit Winterjacken (vermutlich der Marke Wellensteyn) bekleidet und hatten dunkle Haare. Einer soll circa 1,65 Meter groß sein, ein anderer 1,70 Meter. Der dritte und vierte Täter konnte nicht beschrieben werden. Das Kriminalkommissariat 36 der Polizei Duisburg sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

