Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Tipps und Hinweise der Polizei im Umgang mit dem Coronavirus

Duisburg (ots)

Die großen Sorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind überall in der Stadt spürbar. Auch wir als Polizei Duisburg beschäftigen uns seit Wochen mit den Auswirkungen von Covid 19, aktualisieren unsere Pandemiepläne und passen sie den Entwicklungen an. Außerdem stehen wir in ständigem Kontakt zu den Verantwortlichen der behördlichen Krisenstäbe.

Im Klartext: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Duisburger Polizei stellen sicher, dass wir gemeinsam handlungsfähig bleiben, um für Sie 24/7 da zu sein, für Ihre Sicherheit zu sorgen und damit unsere Kernaufgabe zu erfüllen.

Um die Ausbreitung der Infektion Covid 19 zu verlangsamen, ist aber jeder Einzelne gefragt. Deswegen bitten wir Sie um Folgendes:

1. Sie wollen eine Anzeige erstatten? Sie können nach wie vor persönlich bei der Polizei ihre Anzeige aufgeben, unsere Internetwache unter https://polizei.nrw/internetwache nutzen oder die örtlichen Polizeidienststellen telefonisch kontaktieren.

Bitte nutzen Sie die jeweiligen Amtsleitungen, die Sie im Internet unter dem folgenden Link finden: https://duisburg.polizei.nrw/dienststellen-der-polizei-duisburg. Auch die zentrale Telefonvermittlung der Duisburger Polizei ist von 6 bis 21:30 Uhr unter 0203 2800 erreichbar. Wer dringend Hilfe braucht, wählt den Notruf, also die 110. Fragen zu dem Coronavirus aber haben auf den Notrufleitungen nichts zu suchen.

2. Sie haben eine Versammlung geplant? Laut Allgemeinverfügung der zuständigen Ordnungsbehörde, der Stadt Duisburg, werden jegliche Veranstaltungen - eben auch Versammlungen - ausgesetzt. Infos gibt es dazu im Internet: https://www.duisburg.de/allgemein/fachbereiche/gesundheitsamt/corona-virus_aktuelles.php.media/97261/Amtsblatt-Nr.-11_2020.pdf

3. Sie haben Fragen rund um das Virus? Hier gibt es Antworten: Das Servicecenter der Landesregierung erreichen Sie für alle nicht medizinischen Fragen von montags bis freitags unter der Rufnummer 0211 9119 1001. Das Bürgertelefon der Stadt Duisburg hilft unter der Rufnummer 0203 940049 weiter. Sie können sich hier werktags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr informieren.

Schützen Sie sich und andere, indem Sie die bekannten Hygienetipps anwenden. Alle können so mithelfen, die Ausbreitung zu verlangsamen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!

