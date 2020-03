Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Jugendliche von Quartett bestohlen und geschlagen

Duisburg (ots)

Vier Unbekannte haben am Samstag (14. März, 16:25 Uhr) zwei Jugendliche auf dem Kalkweg in Höhe der Bushaltestelle Haus am See beraubt.

Zwei 15 Jahre alte Jugendliche hatten gerade den Bus verlassen, als das vermutlich gleichaltrige Quartett sie überraschte. Ein Täter schlug einem Jungen ins Gesicht. Dann erbeuteten sie ein Smartphone, Kopfhörer und einen PlayStation-Controller. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Schauinsland-Reisen-Arena. Sie sollen männlich und circa 16 Jahre alt gewesen sein. Einer trug einen grauen Kapuzenpullover, ein anderer eine schwarz-rote Jacke. Der dritte war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der vierte Täter konnte nicht beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Duisburg sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

