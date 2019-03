Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Mainz (ots)

Am gestrigen Montag, 25.03.2019, kontrollieren gegen 12:30 Uhr Beamte der Polizei Mainz einen Roller in der Erzbergerstraße. Das Kleinkraftrad hat ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht. Der 47-jährige Fahrer des Rollers gibt an, er hätte sich am Folgetag ein aktuelles grünes Kennzeichen besorgen wollen. Der Roller wird noch vor Ort sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

