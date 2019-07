Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von zwei Kupferrohren in Wilhelmshaven - beide jeweils zwei Meter lang - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende von einem Firmengebäude in der Güterstraße zwei Fallrohre aus Kupfer. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, als der Diebstahl des Kupfers bemerkt wurde. Die Kupferrohre waren am Eingangsbereich mit der dortigen Dachrinne verbunden und wurden offenbar abmontiert.

Da beide Rohre jeweils eine Länge von zwei Metern haben, könnte der Abtransport aufgefallen sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

