Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Aufgeflogen

Schwanau (ots)

Bei einer Überprüfung des lediglich für landwirtschaftlichen Verkehr ausgeschilderten Verbindungsweg zwischen dem Flugplatz und der L 75, ging den Beamten des Polizeipostens Schwanau am Mittwochnachmittag, ein nicht zugelassener Renault ins Netz. An dem Twingo waren entwendete Kennzeichen angebracht, die Mitte Oktober in Allmansweier gestohlen wurden. Ferner gab der 34 Jahre Fahrer des Wagens gegenüber den Polizisten falsche Personalien zu Protokoll. Recherchen im polizeilichen Auskunftssystem ließen den Schwindel auffliegen. Überdies ist der 34-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen einer ganze Reihe von Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen verantworten.

/wo

