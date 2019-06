Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Hannover: Mehrere Verhaftungen am Wochenende

Hannover (ots)

Am frühen Samstagmorgen verhafteten Bundespolizisten einen 43-jährigen wohnsitzlosen Polen am Hauptbahnhof Hannover. Der Mann war zunächst wegen seines hohen Alkoholkonsums aufgefallen (3,4 Promille). Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der verurteilte Dieb seine Geldstrafe nie bezahlt hatte. Für die nächsten 39 Tage sitzt er nun in der Justizvollzugsanstalt in Hannover.

Eine verurteilte Schwarzfahrerin (48) aus Hannover wurde am Abend erwischt. Die Geldstrafe in Höhe von 800 Euro konnte sie nun bezahlen und entging einer 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Gestern Abend erschien ein 40-jähriger Mann aus Lehrte auf der Wache der Bundespolizei und wollte sein verlorenes Handy abholen. Er hatte wohl nicht damit gerechnet, überprüft zu werden. Dabei kam heraus, dass er wegen mehrfacher Leistungserschleichung verurteilt wurde. Die Geldstrafe in Höhe von 300 Euro konnte er nicht bezahlen. Nun sitzt er ersatzweise für 30 Tage in Sehnde im Gefängnis.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Hannover

Martin Ackert

Telefon: 0511 123848-1030 o. Mobil 0162 4829764

E-Mail: martin.ackert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell