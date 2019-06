Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Freiheit währte nur kurz Bundespolizei in Hildesheim fasst gesuchten Straftäter Hildesheim Hauptbahnhof am 05.06.2019 gegen 08:25 Uhr

Gesucht wurde der 33-Jährige aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung im Bernwardkrankenhaus. Der Notruf ging bei der Polizei in Hildesheim gegen 07:15 Uhr am Morgen ein. Anhand eines Lichtbildes erkannten die Beamten der Bundespolizei den gesuchten Kasachen aus Salzgitter am Bahnhof und nahmen ihn sofort fest. Ganze 70 Minuten währte seine Flucht, dann klickten die Handschellen. Zuständigkeitshalber übernahm die Landespolizei in Hildesheim die weiteren Ermittlungen; nach derzeitigem Stand wegen versuchten Totschlags.

