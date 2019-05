Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Stark gebremst

Durmersheim (ots)

Zwei Frauen wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag leicht verletzt. Eine 24-jährige Radfahrerin war gegen 15 Uhr auf dem Radweg der Bickesheimer Straße in Richtung Au am Rhein unterwegs, als sie einer Motorradfahrerin beim Queren des Heiner-Bauer-Rings die Vorfahrt nahm. Beide Verkehrsteilnehmerinnen bremsten stark und kamen zu Fall. Ob es zu einem Zusammenstoß der beiden kam ist bislang unklar. Sowohl die Mittzwanzigerin, als auch die 54 Jahre alte Motorradfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

