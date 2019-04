Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: E-Roller aus dem Schaufenster eines Geschäfts entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag gegen 14.45 Uhr wurde aus dem Schaufenster eines Geschäftes in der Tumringer Straße ein E-Roller entwendet. Der dreiste Dieb begab sich in das gut besuchte Geschäft und nutze die Ablenkung des Personals, um einen E-Roller aus dem Schaufenster zu nehmen und davon zu fahren. Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich um eine jüngere Person mit auffallendem Kapuzenpulli in greller Farbe handelte. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, sucht Zeugen. Bei dem E-Roller handelte es sich um einen SXT Scooter, Farbe anthrazit, im Wert von rund 1000 Euro.

