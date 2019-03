Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall auf nasser Fahrbahn

Spenge (ots)

(kup) Am Mittwoch (6.3.), um 9:20 Uhr, fuhr eine 27 Jahre alte Frau auf der Bünder Straße in Richtung Bünde. Auf der nassen Fahrbahn fuhr aus entgegengesetzter Richtung ein 46-Jähriger mit seinem schwarzen Opel Astra. Als die Bielefelderin in ihrem roten Hyundai in die Meller Straße abbog, verursachte sie einen ungebremsten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer verletzten sich und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

