Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Treffen mit mehreren Personen in einer Privatwohnung trotz bestehenden Kontaktverbots in Wilhelmshaven - Polizei leitet Verfahren ein und wird auch weiterhin konsequent einschreiten

Wilhelmshaven (ots)

Nach einem Zeugenhinweis wurde die Polizei in einer Privatwohnung tätig. Der Bewohner hätte mehrere Personen zu Besuch, was die in der Kniprodestraße eingetroffenen Beamten am frühen Dienstagabend, 31.03.2020 auch bestätigen konnten. In der Wohnung waren neben dem 19-jährigen Bewohner, noch ein 17- und ein 18-Jähriger, die beide dort nicht wohnhaft bzw. gemeldet waren. Aufgrund des bestehenden Kontaktverbots leiteten die Beamten entsprechende Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell