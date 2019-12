Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einsatz von Spezialkräften der Bundespolizei: Herrenloses Gepäckstück im Zug

Halle (ots)

Am Samstag, den 07. Dezember 2019 wurde die Bundespolizei gegen 09.35 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über ein herrenloses Gepäckstück in einer S-Bahn informiert. Der Zug war zuvor auf der Strecke Zwickau - Halle eingesetzt und befand sich zum Zeitpunkt der Information auf dem Hauptbahnhof Halle, Bahnsteig 11. Der Lokführer hatte die schwarze Tasche beim Durchgang durch die Bahn festgestellt. Zwei Streifen der Bundespolizei begaben sich sofort zum Ereignisort und begutachteten zunächst das Gepäckstück. Da Befragungen von den Reisenden, mehrere Ausrufe sowie die Rücksprache mit den Service Points der Bahn in Zwickau, Halle und Leipzig keine neuen Erkenntnisse zu dem Eigentümer erbrachten, wurde der Zug in die Abstellgruppe gefahren und die dafür zuständigen Spezialkräfte der Bundespolizei alarmiert. Diese trafen gegen 10.45 Uhr in Halle ein. Sie überprüften die Tasche und stuften sie anschließend als ungefährlich ein. Im Koffer selbst befanden sich diverse Bekleidungsstücke, jedoch kein Dokument, welches Hinweise auf den Eigentümer geben könnte. Das Gepäckstück wurde dem Fundbüro der Bahn am Hauptbahnhof Halle übergeben. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck immer im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst auch zu einem großen Polizeieinsatz mit erheblichen Auswirkungen unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell