Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 6: Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der A 6 bei St. Leon-Rot wurde ein Beteiligter leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Ein 60-Jähriger Mann aus Serbien war kurz nach 12 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Ein vorausfahrender 36-jähriger Sattelzugfahrer aus den Niederlanden musste sein Fahrzeug staubedingt stark abbremsen. Der nachfolgende 60-Jährige konnte seinen Zug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Niederländer hinten auf. Der 36-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Der auffahrende Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Der zweite Sattelzug konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf zum nächstgelegenen Parkplatz geschleppt werden, wo er durch einen Verantwortlichen der Halterfirma abgeholt werden kann. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Derzeit sind die mittlere und rechte Fahrspur gesperrt.

