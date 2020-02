Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Bammentaler VW-Touran-Fahrer schaute eindeutig zu tief ins Glas...

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen informierten am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht die Polizei, da der Fahrer eines silbernen VW Touran eine Warnbake auf Höhe des Kurpfalz-Internats in der Hauptstraße umgefahren hatte. Unter Zurücklassung seines Kennzeichens setzte er die Fahrt über den Kreisverkehr in die Reilsheimer Straße fort.

Die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd rückten sogleich aus und "verfolgten" die Spur des bei dem Zusammenpralls ausgelaufenen Kühlmittels. Zuhause konnte der Mann schlafend angetroffen werden. Zum Kontrollzeitpunkt hatte er über 1,8 Promille intus. Auf der Dienststelle waren dann Blutentnahme, Einbehaltung des Führerscheins sowie die Anzeige fällig. In welcher Höhe Gesamtsachschaden, auch der Gemeinde Bammental, entstand, ist bislang noch nicht bekannt.

