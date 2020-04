Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Radfahrer stürzt

Gevelsberg (ots)

Am 21.04. gegen 12:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Ennepetaler mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg in der Kölner Straße. Er bemerkte zu spät ein am Boden liegendes Metallprofil, das von einem der dortigen Häuser stammte. Als er darüber fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt.

