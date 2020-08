Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung am Neubau der Gnadenkirche (06.08.2020 - 07.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Neubau der Gnadenkirche in Villingen. Wie jetzt angezeigt wurde, besprühten Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag 18 Uhr bis Freitag 10 Uhr den Neubau mit roter Farbe, weshalb ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Personen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, mitzuteilen.

