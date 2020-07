Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nachtwächter überrascht Einbrecher

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2020 überraschte der Nachtwächter eines Autohauses an der Hüserstraße einen Einbrecher. Gegen 1.10 Uhr konnte er einen Mann beobachten, der versuchte in eine Werkstatt einzudringen. Als er den Zeugen bemerkte flüchtete er. Der Tatverdächtige zirka 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und einen grauen Kapuzenpullover. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen zu verdächtigen Personen und einem möglichen Fahrzeug an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(jb)

