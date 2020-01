Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen- 7-Jähriger von Bus erfasst

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagnachmittag kollidierte ein Linienbus mit einem 7-jährigen Kind. Der Junge wurde dabei augenscheinlich leicht verletzt.

Gegen 16:40 Uhr befuhr ein Linienbus die Etogesstraße in Oberweier. Mit der Absicht in die Straße "Im Roth" zu gelangen, bog der Busfahrer in großem Bogen nach rechts ab. Die Fahrzeugfront ragte dabei weit in den Gegenverkehr, fast auf den dortigen Gehweg, hinein. Zur gleichen Zeit war der 7-jähriger Junge zu Fuß in Richtung Neuwiesenstraße unterwegs. Dieser hüpfte während dem Laufen spielerisch immer wieder auf die Fahrbahn. Der Bus erfasste den Jungen mit der linken Fahrzeugfront an dessen rechten Hinterkopf. Durch den Aufprall wurde der 7-Jährige am Kopf verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Linda Kraft, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell