Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Waldkindergarten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mehrere Vorhängeschlösser wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25./26.04.20, zu Türen am Waldkindergarten im Entegast aufgebrochen. Zwei Feuerlöscher, eine Schaufel sowie Kleiderhaken wurden entwendet. Die Gegenstände konnten in unmittelbarer Nähe zerstört aufgefunden werden. Die Feuerlöscher waren geleert worden. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende in der Nähe des Waldkindergartens gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

