Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Baum schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 52-jähriger Motorradfahrer am Samstag, 25.04.20, gegen 11 Uhr, auf der L132 zu. Der Zweiradfahrer war von Badenweiler in Richtung Kandern unterwegs und kam bei Schallsingen aus unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

