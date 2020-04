Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachschaden nach Brand von Fahrzeugen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.04.20, gegen 02.15 Uhr, wurde aus der Kolpingstraße der Brand eines geparkten Autos gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte der Brand bereits auf zwei weitere Fahrzeuge und einen Fahrradunterstand übergegriffen. Zwei Fahrzeuge, ein Audi und ein Hyundai, brannten vollständig aus. An einem Smart und einem Fahrradunterstand entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden dürfte im deutlichen fünfstelligen Bereich liegen. Die Feuerwehr war mit etwa 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen am Brandort. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07621 176-0 zu melden. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Kolpingstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

