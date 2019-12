Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Spielothek; Kleintresor entwendet; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde in eine Spielothek in der Floßwörthstraße eingebrochen.

Vermutlich zwei männliche Täter drangen zwischen 2.40-3.40 Uhr in die Spielothek ein und entwendeten einen Kleintresor mit noch unbekanntem Inhalt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen während des Tatzeitraums gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

