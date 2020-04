Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Essen auf Herd angebrannt, Feuerwehr im Einsatz

Am Samstagmittag erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Meldung, dass in Emmendingen, Kleiststraße, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, ein Rauchwarnmelder ausgelöst habe. Die Örtlichkeit wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen sowie mehreren Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Emmendingen aufgesucht. An der Einsatzörtlichkeit konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden: der Bewohner der in Frage kommenden Wohnung hatte auf dem eingeschalteten Herd das Essen vergessen und war derweil eingeschlafen.

Die Feuerwehr hatte die Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle, Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

