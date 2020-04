Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Betrunkener Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagabend wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein Motorroller auf der Kollmarsreuter Straße in Emmendingen fahrend festgestellt. Da der Fahrer keinen Schutzhelm trug, sollte eine Kontrolle durchgeführt werden. Gleich nach Erkennen des Streifenwagens flüchtete der Mann mit dem Motorroller in die Fritz-Boehle-Straße und im weiteren Verlauf in die Lessingstraße. Hier konnte der Fahrer des Motorrollers schließlich auch durch die Polizei angehalten werden. Die Ursache für die Flucht vor der Polizei war relativ schnell gefunden: ein Alkomattest erbrachte beim 40 Jahre alten Fahrzeugführer einen Wert von 2,48 Promille. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und den Motorroller hatte er sich bei einem Bekannten ohne dessen Wissen "geliehen".

Nach einer Blutentnahme wurde der Rollerfahrer wieder entlassen, er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs verantworten müssen.

PR Emmendingen/OW FLZ, SK

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell