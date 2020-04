Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Heimwerker verletzt sich selbst

Weil am Rhein (ots)

Zu einem Rettungs- und Polizeieinsatz kam es am Samstagnachmittag in Weil am Rhein. Ein Heimwerker hatte beabsichtigt mit einem Freund die Wandverschalung seiner neuen Gartenhütte abzusägen. Hierzu benutzte er einen Trennschleifer, bei welchem jedoch der Schutz des Trennblattes, sowie der Haltegriff entfernt wurden. Da sich die Maschine bei der Benutzung im Holz verkantete, schnellte diese zurück in Richtung des Benutzers und verursachte so tiefe Schnittverletzungen an beiden Armen. Der 42-jährige verletzte Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Trennschleifer wurde durch die Polizei einbehalten.

PS, Weil am Rhein, d. 26.04.2020; SK, FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell