Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kollision nach Rotlichtverstoß - Zeugen gesucht! -

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, Gem. 79618 Rheinfelden, B 34/L 143 (ALU-Kreuzung)

Am Samstag, den 25.04.2020, kam es an der ALU-Kreuzung in Rheinfelden zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18:27 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mazda-Fahrer die Bundesstraße 34 und beabsichtigte über die Abbiegespur nach rechts auf die Landesstraße 143 zu gelangen. Eine 83-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr selbige Strecke auf dem angrenzenden Radweg und wollte die Abbiegespur auf der Rad-/Gehwegfurt überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß an der Lichtzeichenanlage, wobei die Radfahrerin stürzte und verletzt wurde. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht.

Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit; der Gesamtsachschaden wird auf ca. 1.600 EUR beziffert.

Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 9800-0 beim Verkehrskommisariat in Weil am Rhein zu melden!

