Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rauchentwicklung in der Wohnung

Weil am Rhein (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin teilte am Samstag kurz vor Mitternacht der Polizei mit, dass sie aus einer Wohnung den Brandmelder und den Geruch von angebranntem Essen wahrnehmen könne. Die eingesetzte Streife konnte nach Eintreffen zudem eine Rauchentwicklung aus der besagten Wohnung wahrnehmen. Da auf Klopfen und Klingeln die Türe nicht geöffnet wurde, wurde sich über die geöffnete Balkontür Zugang zur Wohnung verschafft. Tatsächlich befand sich ein Topf mit bereits stark eingebranntem Essen auf dem noch eingeschalteten Herd. Dieser wurde von der Herdplatte genommen. Die Polizeistreife konnte im Anschluss den Verursacher schlafend in seinem Schlafzimmer feststellen. Da der Bewohner starke Schmerzen in der Brust verspürte wurde er zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

