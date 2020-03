Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Grenzach-Wyhlen: Zeugensuche nach Einbruch in Tankstelle vom 04.02.20 - Lichtbild von möglichem Tatwerkzeug

Freiburg (ots)

Bezugnehmend auf die Meldung vom 04.02.20 sucht der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen weiterhin Zeugen. Bei dem Einbruch blieb ein Werkzeug zurück, welches bislang keinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Es handelt sich um eine sogenannte Kurbelwinde mit einer Länge von etwa 90cm. Wer kann weitere Hinweise zu der Winde und dessen Besitzer geben? Wo wurde möglicherweise das Fehlen einer solchen Winde bemerkt? Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, bittet Hinweisgeber sich zu melden.

Ursprungsmeldung: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Tankstelle - Zeugensuche

Am Dienstag, 04.02.20, gegen 03 Uhr, wurde in eine Tankstelle in der Markgrafenstraße eingebrochen. In den Büroräumen wurde anschließend versucht ein Tresor aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Die Täter flüchteten mit Bargeld, welches im Büro aufgefunden wurde. Aufgrund bisheriger Zeugenangaben könnte es sich um zwei oder drei Personen gehandelt haben. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, bittet um Meldung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

