Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.03.20, gegen 17.45 Uhr, wurde aus einer Sportanlage in der Alten Straße in Friedlingen eine Rauchentwicklung gemeldet. Anwesende Personen hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen und wurden nicht verletzt. Nach vorliegenden Erkenntnissen kam es zu einer Überhitzung an einem Elektrolüfter mit anschließender Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr wurde der Lüfter ins Freie gebracht und das Gebäude gelüftet. Weiterer Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften im Einsatz

