Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Ältere Dame beklaut - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.04.20, gegen 12 Uhr, wurde eine ältere Dame vermutlich in der Basler Straße, Höhe Stadtbibliothek, bestohlen. Ein bislang unbekannter Mann zeigte der Frau einen Zettel vor und lenkte sie so vermutlich ab, gesprochen wurde hierbei nicht. Kurze Zeit später bemerkte die Frau dann, dass ihre Geldbörse aus dem Ablagefach des Rollators gestohlen worden war. Zu dem verdächtigen Mann ist nur bekannt, dass dieser auffallend gebückt gelaufen war. Er soll schlank, mittelgroß gewesen sein und hatte schütteres, dunkles Haar. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche weitere Hinweise auf den Mann geben können oder der ihnen ebenfalls aufgefallen war.

