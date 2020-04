Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Essenheim - Kaugummiautomat aufgefunden - Zeugen gesucht

Essenheim (ots)

Donnerstag, 09.04.2020, 09:00 Uhr

Bereits am Donnerstagmorgen wurde von einem Feldarbeiter in der Gemarkung "Am Graubornrech" in Essenheim, Nahe der Kreisstraße K31 ein Warenautomat aufgefunden. Es handelt sich um einen Kaugummi-/Spielzeugautomaten in roter Farbe, mit schwarzen Drehknöpfen. Der Automat wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgebrochen und muss vorher mit roher Gewalt aus einer Wandverankerung gerissen worden sein. Von den Beamten der Polizeiinspektion Mainz 3 ist der Automaten sichergestellt und wird der Spurensicherung unterzogen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

