Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Mombach - Straßenverkehrsgefährdung

Mainz (ots)

Am Mittwoch gegen 20:40 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass in der Straße Am Hipperich eine männliche Person augenscheinlich alkoholisiert in einen PKW gestiegen und losgefahren sei. Im Rahmen der Fahndung und aufgrund einer Mitteilung über einen Verkehrsunfall, kann das Fahrzeug schließlich in der Fritz-Kohl-Straße gestellt werden. Es stellt sich heraus, dass der 50-jährige Fahrer von Am Hipperich über die Straße Am Lemmchen in die Kreuzstraße biegt und dort den linken Außenspiegel eines parkenden PKWs beschädigt. Er setzt die Fahrt in Richtung Mombacher Kreisel fort, ohne anzuhalten. Von der Industriestraße kommend befährt er die Rheinallee, über die Hochtangente bis zur Mombacher Straße. Beim Abbiegen in die Fritz-Kohl-Straße fährt er bei einem verkehrsbedingt auf der Fritz-Kohl-Straße wartenden PKW ebenfalls gegen den Außenspiegel und setzt auch hier seine Fahrt fort. Die 38-jährige Unfallgegnerin wendet und fährt dem Unfallverursacher hinterher, zeitgleich ruft sie die Polizei. Vor der Ampel in der Fritz-Kohl-Straße an der Kreuzung Am Fort Gonsenheim /Wallstraße bleibt der Unfallflüchtige schließlich stehen und wird durch die Kollegen des Neustadtreviers kontrolliert. Dem 50-jährigen wird eine Blutprobe genommen, der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

