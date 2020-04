Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Oberstadt - Verkehrsunfallflucht

Mainz (ots)

Am Mittwoch gegen 08:15 befährt ein 65-jähriger mit seinem PKW die Martin-Luther-Straße in Richtung Hechtsheimer Straße, um dort nach rechts einzubiegen. Als er zum Abbiegen ansetzt fährt ein anderer PKW von der Hechtsheimer Straße kommend mit überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Martin-Luther-Straße ein. Beide Parteien bremsen, der 65-jährige versucht auszuweichen und touchiert hierbei ein seitlich parkendes Fahrzeug, wodurch beide PKWs beschädigt werden. Der mit überhöhter Geschwindigkeit in die Martin-Luther-Straße eingebogene Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell