Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Laubenheim - Brand

Mainz (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Altstadtreviers, die Berufsfeuerwehr sowie ein Rettungswagen begeben sich am Mittwochabend in den Kiefernweg in Laubenheim, da dort eine Hecke brenne. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass die betreffende Hecke bereits gelöscht wurde, nun jedoch aus der oberen Etage des Nachbarhauses Rauchentwicklung zu sehen ist. Nach Betreten der Wohnung wird ein Brandschaden am Dach des Gebäudes festgestellt, welcher allerdings ebenfalls bereits erloschen ist. Nach ersten Ermittlungen hat das Feuer durch die brennende Hecke auf das Haus übergegriffen. Die Hecke sei vermutlich durch einen Nachbarn ungewollt in Brand gesetzt worden, als dieser mit Feuer Unkraut auf seinem Weg vernichtet habe. Dieser Nachbar konnte vor Ort angetroffen werden. Die Ermittlungen werden an die Kriminalpolizei übergeben. Derzeit wird von einem Schaden über 1000,- EUR ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell