POL-ROW: ++ Audi Q5 im Carport aufgebrochen ++ Fahranfänger unter Drogenverdacht ++

Audi Q5 im Carport aufgebrochen

Sittensen. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter im Lorenzweg einen Audi Q5 aufgebrochen. Der Wagen stand im Carport eines Wohnhauses. Bevor sich die Unbekannten an dem Fahrzeug zu schaffen machten, manipulierten sie einen Bewegungsmelder. Fachmännisch öffneten die Täter das Fahrzeug und bauten dann ebenso geschickt eine Radio-Navi-Kombination und die Tachoeinheit aus. Außerdem nahmen sie eine Gleitsichtbrille der Marke Ralph Lauren und eine Sonnengleitsichtbrille von Ray Ban mit.

Fahranfänger unter Drogenverdacht

Langenhausen. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Donnerstagabend einen 19-jährigen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem Wagen in Langenhausen unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle erkannten die Beamten bei ihm Anzeichen von Drogeneinwirkung. Ein Urintest bestätigte, dass der Fahranfänger vor Fahrtantritt Amphetamine zu sich genommen hat. Darüber hinaus gab er an, auch Marihuana konsumiert zu haben. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

