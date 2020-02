POL-ROW: ++ Nach Alkoholfahrt - 23-Jähriger widersetzt sich der Polizei ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen 23-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann steht im Verdacht unter Alkoholeinfluss und möglicherweise unter Drogen gefahren zu sein. Eine Streifenbesatzung war gegen 5 Uhr früh auf einen Audi A6 aufmerksam geworden, als er vom Gelände einer Diskothek in Bevern auf die Bundesstraße in Richtung Bremervörde fuhr. Die Beamten folgte dem Fahrzeug und stellten fest, dass der Fahrer die vorgeschriebene Geschwindigkeit auf der B 74 in Richtung Elm deutlich überschritt. Auf der Elmer Landstraße konnten sie das Fahrzeug stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Wagen mit sechs jungen Männern besetzt war. Einer von ihnen lag unter der Kofferraumabdeckung. Noch bevor die Beamten den Fahrer kontrollieren konnten, tat sich der 21-jährige Beifahrer hervor. Er kritisierte die Maßnahme lautstark und drohte mit seinem Anwalt. Man sei am Abend bereits von der Polizei angehalten worden. Da sich die Situation durch das Verhalten der ganzen Gruppe zuzuspitzen drohte, forderten die Polizisten Verstärkung an. Im weiteren Verlauf der Kontrolle zeigte sich, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest von knapp 1 Promille bestätigte den Verdacht. Als die Beamten dem Fahrer verdeutlichten, dass er nun eine Blutprobe abgeben müsse, widersetzte er sich der Maßnahme. Mehrere Beamte waren nötig, um den jungen Mann in das Polizeifahrzeug zu setzen. Ihm mussten Handschellen angelegt werden. Im Bremervörder Krankenhaus gab er eine Blutprobe und auch eine Urinprobe zur Feststellung möglichen Drogenkonsums ab. Der 23-Jährige muss sich wegen der Trunkenheitsfahrt und auch wegen seiner Widerstandshandlungen verantworten.

